São Paulo chega a 7 mortos devido às chuvas desde o início do mês

Em Ilhabela, um morador morreu soterrado e outra vítima foi levada pela enxurrada; Operação Chuvas no estado vai até o dia 31 de março

Jovem Pan Equipe de resgate atua após deslizamento na cidade de Ilhabela, litoral norte de São Paulo



Desde o início de dezembro, o estado de São Paulo tem enfrentado fortes chuvas que já resultaram em sete mortes, de acordo com a Defesa Civil. As duas vítimas mais recentes foram registradas em Ilhabela, no litoral norte. Um morador foi soterrado por um deslizamento de terra enquanto tentava fechar o portão de sua casa, e outro homem foi arrastado pela força das águas de uma cachoeira próxima enquanto estava em um deck. Em Guarulhos, uma pessoa também perdeu a vida ao ser arrastada por uma enxurrada enquanto estava em seu veículo. As autoridades permanecem em alerta, pois há previsão de mais temporais para o período da tarde de hoj.

A mudança brusca no clima é evidente, com a temperatura em São Paulo caindo de quase 30ºC para 17ºC em um único dia. A Defesa Civil emitiu alertas para a população, recomendando precaução devido à possibilidade de novas chuvas intensas. Dados do Semad e do Imete indicam que, em 24 horas, Ubatumirim, em Ubatuba, registrou 182 mm de chuva, enquanto Praia Dura teve 169 mm. Em Bertioga, foram 90 mm, e na capital paulista, 79 mm. A intensidade dos temporais causou deslizamentos de terra em áreas vulneráveis e alagamentos em diversas regiões da Grande São Paulo.

Além das tragédias humanas, as chuvas também impactaram a infraestrutura, deixando mais de 44 mil imóveis sem energia elétrica em São Paulo. As equipes de emergência continuam monitorando a situação e trabalhando para restabelecer os serviços. A Defesa Civil mantém o alerta para a população, destacando a importância de se manter informado sobre as condições climáticas e seguir as orientações de segurança.

A expectativa é de que as chuvas continuem, exigindo atenção redobrada dos moradores das áreas mais afetadas. As autoridades reforçam a necessidade de precaução e de seguir as recomendações de segurança, especialmente em regiões propensas a deslizamentos e alagamentos. A população é aconselhada a evitar áreas de risco e a buscar abrigo seguro durante os períodos de temporais.

Operação Chuvas

Em 1º de dezembro, o governo de São Paulo lançou a Operação Chuvas, ação da Defesa Civil do Estado voltada ao enfrentamento do período mais crítico de eventos climáticos, entre o início do último mês do ano e 31 de março. Durante esse intervalo, todo o sistema estadual permanece em prontidão para prevenir e responder a deslizamentos, enchentes e enxurradas.

A operação reúne investimentos em tecnologia, monitoramento meteorológico e reforço da estrutura operacional dos municípios. Um dos principais eixos é a integração de dados em tempo real por meio de plataformas digitais, que aumentam a precisão das previsões e reduzem o tempo de emissão de alertas à população.

Também inclui a ampliação do Plano de Contingência para todo o território paulista, a entrega de equipamentos, viaturas e ajuda humanitária, além do fortalecimento da capacidade de resposta local. O objetivo é garantir alertas mais rápidos, decisões mais eficientes e maior proteção à população durante os eventos extremos do período chuvoso.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA