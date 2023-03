Governo lançará programa com passagens aéreas a R$ 200 durante a baixa temporada

Medida busca diminuir ociosidade de companhias aéreas e tem como público-alvo servidores públicos, aposentados, pensionistas, estudantes com Fies e pessoas com renda mensal até R$ 6,8 mil

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preço de passagens aéreas aumentou 24,02% em 2022, segundo o IPCA



Brasileiros com renda mensal de até R$ 6,8 mil poderão comprar passagens aéreas a R$ 200 no novo programa do governo, Voa Brasil, segundo informações do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Nesta segunda-feira, 13, a pasta compartilhou detalhes da nova iniciativa, que tem como público-alvo servidores públicos, aposentados, pensionistas, estudantes com Fies. O programa irá disponibilizar a compra de duas passagens por ano no valor de R$ 200 cada, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal. O órgão fará o pagamento direto às empresas. Demais pessoas que se encaixem na faixa de renda descrita também poderão adquirir o bilhete, mas sem possibilidade de parcelamento. Contudo, as passagens emitidas pelo programa deverão ser para viagens fora da alta temporada, ou seja, a partir da segunda metade de fevereiro até junho e de agosto a novembro. De acordo com o ministro, as companhias aéreas contarão com uma área nos programas de fidelidade dedicada à iniciativa, que funcionará como uma forma de empréstimo consignado. A expectativa é de que sejam emitidas cerca de 12 milhões de passagens por ano com o programa. Márcio França também informou que a iniciativa pode ser iniciada no segundo semestre deste ano, caso o modelo seja aprovado, utilizando 5% da capacidade ociosa das aeronaves. O plano é escalonar a porcentagem a cada semestre, até que ela atinja 20% dos lugares vagos. O ministério de Portos e Aeroportos acredita que o programa irá incentivar a redução de preço nas passagens áreas, por reduzir a ociosidade das empresas.