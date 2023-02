Casal abandona bebê em guichê de aeroporto em Israel para não pagar passagem extra

Pais foram detidos pela polícia e interrogados, mas logos depois liberados; funcionários ficaram chocados com o ocorrido: ‘Nunca vimos nada parecido’

Viarami/Pixabay Bebê abandonado por pais no aeroporto de Tel Aviv por eles não quererem pagar taxa extra



Um casal foi detido no aeroporto de Tel Aviv, em Israel, após abandonarem um bebê no guichê para não terem que pagar uma passagem extra. O caso aconteceu na terça-feira, 31. A família tentava embarcar para Bruxelas, na Bélgica, em um voo da companhia aérea Ryanair, porém, sem pagar a passagem ao filho, relatou o jornal The Times of Israel. Segundo a companhia, passageiros que viajam com crianças de colo podem pagar uma taxa de cerca de R$ 155 ou comprar um assento individual. Ao serem informados sobre a necessidade de comprar mais um bilhetes, eles abandonaram a criança e seguiram em direção à alfândega. Ao notarem o ocorrido, os funcionários do aeroporto acionaram a polícia que detiveram o casal e os levaram para interrogatório. “Nunca vimos nada parecido com isso. Não acreditávamos no que estávamos vender”, disse o gerente da Ryanair. Em comunicado enviado a imprensa local, eles informaram que “os funcionários estavam em estado de choque” com o ocorrido. A criança foi devolvida aos responsáveis após terem sido liberados pela polícia, porém, eles seguem sendo investigados pela polícia de Tel Aviv.