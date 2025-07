Governo Lula avalia medidas para proteger empregos frente a tarifas dos EUA

Iniciativa se assemelha ao programa de preservação de trabalho e renda que foi implementado durante a pandemia, que incluía o benefício emergencial

FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Entre as ações em estudo do governo federal, está a facilitação de crédito para empresas exportadoras



O governo federal, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, está avaliando estratégias para proteger os empregos diante da iminente imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Essa iniciativa se assemelha ao programa de preservação de trabalho e renda que foi implementado durante a crise da pandemia, que incluía o benefício emergencial. Entre as ações em estudo, está a facilitação de crédito para empresas exportadoras que podem ser impactadas pela sobretaxa de 50%, a qual poderá ser aplicada caso não haja um acordo até o dia 1º de agosto.

Flávio Roscoe, presidente da Federação da Indústria de Minas Gerais (Fiemg), mencionou que medidas foram debatidas em uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Roscoe também ressaltou a relevância do mecanismo de redução e suspensão da jornada de trabalho, que já está previsto na legislação atual, embora considere essa abordagem como uma solução temporária. Ele explicou que, no programa anterior, tanto a empresa quanto o governo eram responsáveis por um terço do salário do trabalhador, permitindo que a jornada fosse reduzida sem a demissão.

O presidente da Fiemg destacou a necessidade de assegurar um mercado para os produtos brasileiros e sugeriu que o plano de contingência inclua medidas de defesa comercial, como antidumping e salvaguardas, especialmente para o setor de aço, que enfrenta dificuldades tanto no mercado interno quanto no externo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Roscoe acredita que há espaço para o governo negociar a diminuição das alíquotas de importação de produtos americanos, uma vez que a indústria dos EUA é complementar à brasileira. Ele apresentou uma proposta para aumentar a balança comercial entre os dois países a Alckmin, que está focado na redução das tarifas e na extensão do prazo para as negociações.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o plano de contingência será discutido com o presidente Lula na próxima semana. Ele mencionou que várias medidas estão sendo consideradas, incluindo a criação de um fundo privado temporário destinado a fornecer crédito para as empresas que forem afetadas pelas novas tarifas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA