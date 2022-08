Governo perdeu janela de oportunidade da reforma tributária, mas não desistiu, diz Guedes

Apesar de a reforma não ter avançado, Guedes afirmou que medidas conduzida pelo governo melhoraram situação fiscal do país

De acordo com Guedes, a redução do Imposto de Renda só deve ser possível quando o governo conseguir tributar lucros e dividendo



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 18, que o governo perdeu a “janela de oportunidade” para conduzir a reforma tributária, mas não desistiu da pauta. Ele participou de evento organizado pelo BTG Pactual. Apesar de a reforma não ter avançado, Guedes afirmou que medidas como a redução de tributos conduzida pelo governo, com a disparada da arrecadação federal, estão em linha com o objetivo da mudança da estrutura tributária. O ministro disse ainda que o ritmo da agenda de reformas tem sido dado pela política. Mesmo assim, destacou que o importante é saber aproveitar as “janelas de oportunidade” para avançar nas pautas. “Os passos não são retráteis, você não vai andar para trás.”

Entre as medidas aprovadas que não devem ter recuos, o ministro citou o acordo entre Mercosul e União Europeia. De acordo com Guedes, a redução do Imposto de Renda só deve ser possível quando o governo conseguir tributar lucros e dividendos. O ministro da Economia disse que o país tem R$ 90 bilhões em investimentos privados anuais contratados. “Então, o Brasil está condenado a crescer”, afirmou. Esses investimentos contratados se devem às concessões do governo. Com o leilão do aeroporto de Congonhas, realizado nesta quinta, o montante total já chega a R$ 900 bilhões, de acordo com o ministro. Guedes aproveitou o comentário para elogiar o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que disputará o governo de São Paulo pelo Republicanos com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vocês vão votar para governador em um cara espetacular, que é um belíssimo ministro”, disse.