Governo planeja reforma sobre renda e patrimônio para o segundo semestre do ano

Relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados afirmou que tema está previsto na programação do Estado e que assunto faz parte das prioridades da comunidade internacional

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Relatório do grupo de trabalho da reforma tributária foi apresentado nesta terça-feira, 6



O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, afirmou que o governo pretende iniciar uma reforma sobre renda e patrimônio no segundo semestre do ano. Ao responder perguntas de jornalistas, nesta terça-feira, 6, ele citou que um trecho do relatório apresentado sugere que a carga tributária sobre renda e patrimônio possa ser revista no futuro. “Nós temos uma reforma de renda e patrimônio que está agendada, no cronograma do Governo Federal, para o segundo semestre. O que o GT definiu é que esta segunda reforma é importantíssima. Inclusive essa é agenda da comunidade internacional. Estão revisitando essa questão para reformular essa legislação tributária. O que foi sugerido é que, ao se avançar nessa reforma, se houver majoração na carga de renda e patrimônio, você possa reavaliar no futuro, para que a carga tributária sobre consumo possa diminuir, respeitando os entes nacionais”, esclareceu. Ele ressaltou que o tema não será tratado dentro reforma tributária.