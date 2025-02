Governo prevê liberação de R$ 12 bilhões retidos por saque-aniversário do FGTS

Pagamento será iniciado de forma imediata, com a expectativa de que a totalidade dos recursos seja repassada em até 120 dias

Joédson Alves/Agência Brasil Essa iniciativa tem como objetivo beneficiar cerca de 12 milhões de trabalhadores que se encontram em situação vulnerável



O governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva está preparando a liberação de R$ 12 bilhões destinados a trabalhadores que foram demitidos e não conseguiram acessar os recursos do FGTS devido à escolha pelo saque-aniversário. O pagamento será iniciado de forma imediata, com a primeira metade do valor sendo disponibilizada agora e a outra parte em um prazo que ainda será definido, com a expectativa de que a totalidade dos recursos seja repassada em até 120 dias. Essa iniciativa tem como objetivo beneficiar cerca de 12 milhões de trabalhadores que se encontram em situação vulnerável.

O presidente Lula fará o anúncio oficial ao lado de líderes de centrais sindicais, destacando a importância da medida para a recuperação econômica e o apoio aos que perderam seus empregos. A formalização da ação ocorrerá por meio de uma medida provisória. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já confirmou a implementação dessa medida, que é vista como uma resposta às dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros. O mercado financeiro está observando atentamente as possíveis repercussões econômicas dessa liberação, especialmente em um contexto em que o Banco Central está focado em controlar a inflação.

Um membro do governo se manifestou em defesa da medida, argumentando que as críticas do mercado não são justificadas. Segundo ele, o impacto macroeconômico da liberação dos recursos será insignificante, sugerindo que a ação não comprometerá os esforços de controle da inflação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira