Governo prorroga Desenrola pela segunda vez e estende prazo até 20 de maio

Movimento no primeiro dia do Feirão Limpa Nome montado no Palácio dos Correios, no centro da cidade de São Paulo, nesta segunda-feira, 4 de março de 2024. O Mega Feirão Serasa Desenrola é uma parceria da Serasa com o Ministério da Fazenda, os Correios e mais de 700 empresas e deve atender consumidores inadimplentes em todo o país, com descontos especiais para que a população regularize suas dívidas.



O governo prorrogou pela segunda vez o Programa Desenrola Brasil, que visa renegociar dívidas de pessoas físicas inadimplentes. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28), segundo o Ministério da Fazenda. Contudo, não são todos que vão pode desfrutar dessa ampliação. A prorrogação vale apenas para a Faixa 1 do Desenrola, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e a dívidas de até R$ 20 mil.

O primeiro prazo para o fim das renegociações era em dezembro, mas foi prorrogada para 31 de março. Há quatro dias do final do prazo, houve uma atualização ampliando o prazo. A prorrogação pode ser explicada pelo aumento na procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos, do Serasa Limpa Nome e o Caixa Tem. Desde o início do mês, os débitos do Desenrola também podem ser renegociados nas agências dos Correios. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil beneficiou cerca de 14 milhões de pessoas, que renegociaram R$ 50 bilhões em dívidas, nas Faixas 1 e 2.