Governo vai liberar mais crédito para carros mais baratos em programa de incentivo ao setor automotivo

Valor ainda está sendo estudado pela pasta mas deve ser divulgado até quinta-feira, 29; montadoras já usufruíram de 84% dos recursos para automóveis particulares

Marcelo Camargo/Agência Brasil Montadoras já usufruíram R$ 420 milhões dos R$ 500 milhões disponibilizados para a categoria



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) irá liberar entre esta quarta-feira, 28 e quinta-feira, 29, mais recursos para o programa de carros mais baratos do governo. A informação foi confirmada pela Jovem Pan. Segundo a pasta, ainda não foi determinado o valor adicional que será liberado para as montadoras, mas a expansão do benefício está confirmada. Fontes do MDIC afirmam que “o sucesso do programa fez com que os recursos disponíveis fossem utilizados quase integralmente em 15 dias”. Segundo o painel do Ministério, o programa de incentivo ao setor automobilístico já utilizou 84% dos créditos tributários concedidos para a aplicação de descontos ao consumidor na categoria carros. as montadoras já usufruíram R$ 420 milhões dos R$ 500 milhões disponibilizados para a categoria, ou seja, 84%. Os recursos foram concedido de forma rápida nas primeiras semanas do programa, mas o ministério segurou a liberação dos últimos dias.

Segundo o MDIC, os recursos foram distribuídos da seguinte forma: R$ 190 milhões para a FCA Fiat Chrysler; R$ 60 milhões para a Volks; R$ 50 milhões para a Peugeot Citroen; R$ 50 milhões para a Renault; R$ 40 milhões para Hyundai; e o restante distribuído em cotas de R$ 20 milhões e R$ 10 milhões para outros marcas. Não houve alteração em relação à quantidade de versões e modelos disponibilizados. Foram utilizados R$ 100 milhões para caminhões (ou 14% dos R$ 700 milhões disponíveis) e R$ 140 milhões para ônibus (ou 46% do dos R$ 300 milhões disponíveis). Dos R$ 1,5 bilhão previstos, já foram disponibilizados R$ 660 milhões, 44% do valor.

O anúncio de medidas para baratear o custo de automotores, incluindo carros populares, automóveis de carga e ecológicos, foi realizado no começo do mês. O projeto prevê R$ 1,5 bilhão em crédito para reduzir os valores dos veículos, sendo R$ 500 milhões para carros populares, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O desconto mínimo para veículos até R$ 120 mil será de 1,6% e o máximo será de 11,6%. A redução será para valores em dinheiro, com a dedução mínima de R$ 2 mil e máxima de R$ 8 mil. O menor crédito para caminhão ou ônibus será R$ 33,6 mil e o máximo será de R$ 99,4 mil. Contudo, para receber a dedução, é preciso apresentar um ônibus ou caminhão licenciado com mais de 20 anos de uso que tenha sido encaminhado para reciclagem. Os valores serão abatidos no momento da compra junto à concessionária.