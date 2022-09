Guedes afirma que Bolsonaro mandou reverter corte no Farmácia Popular

Presidente ligou para o ministro da Economia e cobrou aumento no orçamento do programa, que distribui medicamentos de forma gratuita

Isac Nóbrega/PR - 06/05/2019 Paulo Guedes é o atual ministro da Economia do governo Bolsonaro



O ministro da economia, Paulo Guedes, participou do evento Latam Retail Show Congresso&Expo em São Paulo nesta quarta-feira, 14, e afirmou que o governo federal não irá reduzir o orçamento do programa Farmácia Popular. Segundo o chefe da pasta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou para o economista e solicitou a retirada da redução orçamentária do programa que visa entregar medicamentos de maneira gratuita. “Ministro da Economia não corta nada, quem corta é a Casa Civil. Ninguém vai cortar a Farmácia Popular”, pontuou o membro do governo federal, após explicar que houve um problema de falta de caixa e que a Casa Civil, comandado por Ciro Nogueira, havia previsto a redução das verbas para o próximo ano. No total, a redução foi estimada em 60% e passou de R$ 2,04 bilhões para R$ 804 milhões. “Numa dessas, corta-se a Farmácia Popular. Evidente que o presidente tem compromisso. Hoje ele me liga, ‘como que pode um negócio desse?'”, disse. Segundo Guedes, parte do pagamento será realizado através das RP9, as emendas do relator, ou a pasta irá se dedicar a encontrar outra forma de subsidiar o programa.