Guedes afirma que é impossível ter 33 milhões de brasileiros passando fome

Para o ministro da Economia, o número divulgado pela pesquisa não é real

Marcos Corrêa/PR - 09/06/2020 Paulo Guedes esteve em São Paulo onde participou de um evento da Fenabrave



O ministro da Economia Paulo Guedes questionou uma pesquisa realizada em junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar ( Rede Penssan) que apontou que 33,1 milhões de brasileiros estão sofrendo com a fome. Guedes participou, nesta quarta-feira, 21, de um evento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em São Paulo. Para ele, o número divulgado pela pesquisa não é real, ressaltando o Auxílio Brasil. “É mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, três vezes mais do que recebiam antes”, argumentou. Guedes reforçou que o poder de compra está mantido por conta dessa transferência. “É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome. Por mais que tenha havido inflação, não foi três vezes mais. O poder de compra está mais do que preservado por essa nova transferência”. A pesquisa foi divulgada em junho pelo 2° Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. O número é o dobro do que foi estimado em 2020.