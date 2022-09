Guedes diz que Banco Central ‘cometeu erros’ em alertas sobre cenário fiscal

Órgão ressaltou as incertezas relacionadas às contas públicas; ministro disse que o BC não percebeu a mudança estrutural na economia brasileira

Isac Nóbrega/PR - 06/05/2019 Paulo Guedes é o atual ministro da Economia do governo Bolsonaro



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o Banco Central (BC) errou em realizar alertas sobre os cenários das contas públicas brasileiras por não perceber a principal mudança estrutural na economia do pais: “Ele (BC) estava preocupado com o fiscal e eu estava preocupado com o juro negativo, foi um erro por não perceber que nós trocamos o eixo da economia”. O chefe da pasta ressaltou que a autoridade monetária fez com que a principal prioridade fossem sobre os juros negativos, ao invés da situação fiscal. Comunicados do Banco Central falavam sobre as incertezas sobre as contas públicas e o futuro do ‘arcabouço fiscal’ do Brasil. Roberto Campos Neto, presidente da instituição, elogiado pelo ministro em entrevista à rádio Guaíba, demonstrou preocupação com a PEC dos Precatórios, que possibilitou o aumento do Auxílio Brasil em 2022. “Banco Central cometeu alguns erros. Primeiro, falando o ano inteiro no ano passado de risco fiscal, do ‘desajuste fiscal’. (…) Eu fiquei preocupado com o juro negativo, porque a inflação subiu rápido. Graças a Deus, o Roberto Campos, que é um ótimo presidente do Banco Central, percebeu e acabou se adiantando e ficando à frente da inflação”, afirmou. Guedes ainda elogiou Campos Neto e o considerou um gestor “competente”, com quem desenvolveu um “extraordinário relacionamento”, e ressaltou que quando menciona o Banco Central, o faz falando sobre a diretoria.