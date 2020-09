Guedes convoca reunião presencial com equipe do Ministério da Economia

Encontro ocorre em dia de crescentes rumores sobre possível saída do secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, após declarações dele terem despertado críticas públicas do presidente Bolsonaro

Edu Andrade/Ascom/ME Reunião não está na agenda oficial de Guedes, mas foi incluída na agenda de seu secretário-executivo, Marcelo Guaranys



Após a polêmica envolvendo o Renda Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou uma reunião com seus principais auxiliares e com os secretários especiais da pasta na noite desta quarta-feira , 16. Diferentemente de outros encontros, que vinham ocorrendo por videoconferência, este é presencial. A reunião não está na agenda oficial de Guedes, mas foi incluída na agenda de seu secretário-executivo, Marcelo Guaranys.

O encontro ocorre em dia de crescentes rumores sobre possível saída do secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, após declarações do secretário terem despertado críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro. Waldery defendeu o congelamento de aposentadorias por dois anos e mudanças no seguro-desemprego para economizar recursos e turbinar o novo programa social do governo. Bolsonaro reagiu dizendo que teria de dar “cartão vermelho” a quem propusesse tal medida.

Novo programa

O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC do pacto federativo, disse nesta quarta-feira, 16, que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a buscar fontes de recursos para criar um novo programa social em substituição ao Renda Brasil. Segundo ele, a proposta deve ser apresentada já na próxima semana. “O presidente me autorizou a falar com a equipe econômica, com os líderes do governo e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Na semana que vem está programado para eu apresentar um relatório que também tenha a criação de um novo programa”, afirmou Bittar em entrevista exclusiva ao programa Jornal Jovem Pan.

* Com informações do Estadão Conteúdo