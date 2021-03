Guilherme Benchimol anuncia saída da presidência da XP

Thiago Maffra, atual Diretor de Tecnologia e Operações (CTO, na sigla em inglês), assumirá o posto de presidente a partir do dia 12 de maio

Vivian Koblinsky/XP Guilherme Benchimol (dir) e Thiago Maffra, novo CEO da XP



Fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol irá deixar a presidência da empresa. A informação foi confirmada pela empresa, que confirmou que ele assumirá o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração. Em seu lugar, Thiago Maffra, atual Diretor de Tecnologia e Operações (CTO, na sigla em inglês), assumirá o posto de presidente a partir do dia 12 de maio. Em nota, a XP disse que a saída de Guilherme servirá para que ele foque no “crescimento, desenvolvimento e na expansão de longo prazo da Companhia”. Visto como um dos principais profissionais do mercado financeiro do país, Thiago, que começou sua carreira na mesa de operações e se especializou em tecnologia após seu MBA pela Columbia Business School, nos Estados Unidos, ingressou na XP em 2015, sendo responsável pela transformação da empresa nos últimos três anos.O comunicado conta ainda com uma mensagem de Guilherme, que, entre outras coisas, disse estar convicto de que sua saída “permitirá ter um foco ainda maior na construção do nosso futuro, garantindo que ficaremos mais fortes e melhor preparados para as próximas décadas”.