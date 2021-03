PEC que autoriza retomada do auxílio será promulgada nesta segunda-feira

Governo federal aguarda chancelamento da medida para encaminhar medida provisória que autoriza retomada do benefício

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Texto que abre espaço no Orçamento para auxílio emergencial será promulgado nesta segunda-feira



Presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou nesta sexta-feira, 12, que a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial será feita na próxima segunda-feira, 15. O governo federal aguarda o chancelamento do texto para encaminhar a medida provisória que autoriza o retorno do auxílio emergencial. A previsão é que a entrega do documento ao Congresso Nacional seja feita horas depois da promulgação da PEC. O texto que abre espaço no Orçamento para a liberação do benefício foi aprovado em definitivo pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 12, com o limite do auxílio emergencial em R$ 44 bilhões e cláusulas de controle fiscal para União, Estados e municípios. Em derrota para o governo, os deputados aprovaram destaque que removeu a proibição para Estados e municípios concederem progressão e promoção funcional para servidos públicos durante a pandemia da Covid-19. O texto retirado da PEC também dizia que o tempo no qual o veto estaria em vigor não seria contado para progressões futuras ou promoções funcionais. O acordo foi costurado em meio à articulação da bancada da segurança pública para aprovar um destaque que garantiria os benefícios aos servidores da área.