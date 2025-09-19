Jovem Pan > Notícias > Economia > Haddad desiste de ir aos EUA para acompanhar votação de isenção do Imposto de Renda

Haddad desiste de ir aos EUA para acompanhar votação de isenção do Imposto de Renda

Declaração foi feita ao término de uma entrevista sobre a operação “Cadeia de Carbono”, que investiga fraudes na importação de combustíveis

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (19) que não acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos. O motivo da alteração na agenda é a iminente votação, prevista para a próxima semana, do projeto de lei que propõe a ampliação da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil.

“Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso”, declarou o ministro. A declaração foi feita ao término de uma entrevista sobre a operação “Cadeia de Carbono”, que investiga fraudes na importação de combustíveis. A presença de Haddad no Brasil é considerada estratégica para acompanhar de perto as discussões e a tramitação do projeto, que representa uma importante medida fiscal e de impacto social para o governo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

