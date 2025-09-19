Haddad desiste de ir aos EUA para acompanhar votação de isenção do Imposto de Renda

Declaração foi feita ao término de uma entrevista sobre a operação “Cadeia de Carbono”, que investiga fraudes na importação de combustíveis

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (19) que não acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos. O motivo da alteração na agenda é a iminente votação, prevista para a próxima semana, do projeto de lei que propõe a ampliação da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil.

“Eu vou permanecer no Brasil em virtude dessa possibilidade. Nós entendemos que possivelmente os líderes se reúnam na Câmara para julgar a conveniência e oportunidade de levar à plenária semana que vem. Então, estou ficando um pouco em função disso”, declarou o ministro. A declaração foi feita ao término de uma entrevista sobre a operação “Cadeia de Carbono”, que investiga fraudes na importação de combustíveis. A presença de Haddad no Brasil é considerada estratégica para acompanhar de perto as discussões e a tramitação do projeto, que representa uma importante medida fiscal e de impacto social para o governo.

