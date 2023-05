Haddad diz que Brasil está preparado para iniciar ciclo de queda de juros

Ministro também criticou a decisão do Banco Central em manter a taxa Selic em patamar elevado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Fernando Haddad diz que país está pronto para iniciar ciclo de queda de juros



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Brasil está preparado para iniciar um ciclo de queda nos juros. A declaração foi feita durante evento internacional promovido pelo Banco Central (BC), em São Paulo. Ele também criticou a decisão do banco em manter a taxa Selic em patamar elevado. “Nós achamos que tem espaço para começar um ciclo [de queda nos juros] mas, enfim, tem uma equipe técnica ali [no Comitê de Política Monetária do BC] que está formada, e que nós procuramos respeitar”, comentou Haddad. “Sempre que ouço uma autoridade monetária falar que quando você está combatendo uma infecção, você tem que tomar toda a cartela do antibiótico, eu sempre lembro que também há a observação de que você não pode tomar duas cartelas do antibiótico. Você tem que tomar a medida certa para que a economia consiga, a um só tempo, se reajustar”, acrescentou. O ministro ainda revelou que a pasta apresentou ao BC dados que apontam que a economia do país comportaria a redução dos juros. “Pelo comportamento do juros futuro, do câmbio, e da própria inflação, e isso no momento em que a economia demonstra que não está desaquecida, como se pensava no começo do ano, ela está desaquecendo porque as taxas são muito elevadas”, completou.

*Com informações da Agência Brasil.