Haddad diz que governo pode repetir 2023 e revisar ‘projeções modestas’ de crescimento do PIB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (26) a possibilidade de revisão das projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil para o ano de 2024. Atualmente, a previsão do Ministério da Fazenda é de um crescimento de 2,2% na economia brasileira, com uma inflação de 3,5%. Haddad destacou a importância do controle da inflação, da queda da taxa de juros e do aumento na geração de empregos para o cenário econômico do país. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro mencionou a necessidade de “reavaliar as projeções modestas” de crescimento do PIB para este ano, considerando o desempenho positivo da economia brasileira no ano anterior. Ele ressaltou a possibilidade de repetir o bom resultado de crescimento de quase 3% do PIB em 2023, indicando um cenário favorável para o desenvolvimento da indústria nacional. “Talvez a área econômica já tenha que rever as projeções modestas de crescimento do PIB nesse ano, como aconteceu no ano passado”, disse.

Segundo a Secretaria de Política Econômica, o crescimento econômico em 2024 deverá ser mais equilibrado, impulsionado pelo avanço de setores cíclicos e pela expansão da absorção doméstica. A expectativa é de um cenário positivo para o desenvolvimento da indústria nacional, com base nos indicadores econômicos atuais e nas projeções otimistas para o crescimento do PIB e controle da inflação. Além disso, o governo apresentou os requisitos para a habilitação de empresas do setor automotivo e a concessão de créditos financeiros relacionados a um projeto que prevê investimentos de R$ 19,3 bilhões entre 2024 e 2028.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA