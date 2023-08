Haddad diz que Selic ‘certamente’ começa a cair nesta quarta: ‘Ninguém espera a manutenção da taxa’

Em dia de reunião do Copom, ministro da Fazenda afirmou que não existe economistas ‘com reputação’ que defendam a continuidade dos juros em 13,75%

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante coletiva de imprensa



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que a taxa de juros “certamente” será reduzida nesta quarta-feira, 2, em reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), do Banco Central. Na visão do ministro, considerando a alíquota atual da Selic, de 13,75%, há espaço para recuo. “E quando cai a taxa básica de juros, o que certamente vai começar a acontecer hoje, você vai ter uma perspectiva de diminuição dos juros futuros, o que implica que as empresas vão começar a captar mais barato e, ao final, isso vai acabar chegando no consumidor”, disse o ministro em entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, da EBC. Segundo Haddad, a tendência do mercado é de reduzir a taxa em pelo menos 0,5 pontos percentuais. “Lembrando que tem gente do mercado, gente que tá lá operando fundos bilionários, apostando inclusive num corte de 0,75 p.p. Ou seja, penso que as perspectivas são muito boas”, completou Haddad, reforçando que “ninguém espera a manutenção da taxa” após a reunião do Copom nesta quarta.

“Não existe um economista, pelo menos com reputação, que possa defender a manutenção da taxa”, acrescentou. No programa, o ministro lembrou que a Selic se mantém em 13,75% há quase um ano: “Vai apagar velinha de aniversário”, ironizou. Ele afirmou que, desde então, “o mundo mudou”, lembrando a nova classificação do Brasil pelas agências de risco. Haddad também comentou sobre outros temas, comoo programa Desenrola Brasil, citando expectativa que as dívidas bancárias possam chegar a R$ 50 bilhões, e a reforma tributária, a ser votada pelo Senado Federal ainda em 2023.