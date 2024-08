Haddad expressa otimismo com desempenho econômico e atribui resultados a reformas aprovadas

Ministro da Fazenda destacou que o PIB de 2023 teve um crescimento surpreendente de 2,9%, com algumas instituições financeiras prevendo uma expansão de 3,1% para 2024

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad está otimista com desemprenho econômico do Brasil



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou otimismo em relação ao desempenho econômico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu atual mandato. Segundo ele, as reformas recentemente aprovadas pelo Congresso e o aumento dos investimentos na transição energética podem contribuir para resultados mais positivos em comparação aos mandatos anteriores. Haddad destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 teve um crescimento surpreendente de 2,9%, com algumas instituições financeiras prevendo uma expansão de 3,1% para 2024. Em um evento que ocorreu após uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o ministro afirmou que, ao final do seu mandato, Lula poderá apresentar um governo com indicadores econômicos mais favoráveis, incluindo um crescimento robusto, inflação controlada e a menor taxa de desemprego já registrada. Ele enfatizou a relevância das reformas que foram aprovadas, que têm o potencial de transformar o ambiente de negócios no país.

Haddad também ressaltou a importância da reforma tributária, que, segundo suas estimativas, pode impactar entre 10% e 20% do PIB ao longo de uma década. Essa mudança é vista como um passo crucial para melhorar a competitividade e a eficiência econômica do Brasil. O ministro reconheceu o papel fundamental do Congresso nesse processo, destacando a colaboração entre os poderes para a implementação dessas reformas. Além disso, o ministro abordou a questão da transição energética, mencionando que o ministro Alexandre Silveira está liderando uma “transição ecológica” que promete trazer benefícios significativos para setores como o agronegócio. Essa iniciativa é parte de um esforço mais amplo para modernizar a economia brasileira e torná-la mais sustentável, alinhando-se às demandas globais por práticas mais ecológicas.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA