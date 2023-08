Haddad se surpreende com ‘poder muito grande’ da Câmara e admite que negociação com deputados ‘não é fácil’

Ministro da Fazenda comentou discordâncias da Casa com o Executivo, mas afirmou manter uma boa relação com Arthur Lira, apesar das divergências

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad afirmou que às vezes há 'debate acalorado' entre ele e Arthur Lira



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que existem dificuldades de conciliação entre o Governo Lula e a Câmara dos Deputados. Ele teceu elogios à maneira como os líderes da Casa tem se articulado em defesa de seus interesses, mas pontuou que a negociação com o Executivo não está sendo ‘fácil’. “O fato é que estamos conseguindo encontrar caminho. Não está fácil, não pense que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida”, disse em entrevista ao programa Reconversa, do jornalista Reinaldo Azevedo. O ministro também ressaltou a necessidade de equilíbrio entre os Poderes. “O bom da democracia é que a pessoa não vai ter esse poder para sempre, a instituição pode ter, mas você não sabe na mão de quem ela vai estar daqui com dois, quatro, 10 anos”, ponderou.

Haddad afirmou ter uma boa relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), apesar de os dois já terem discordado sobre alguns temas. Ele pontuou que houve uma aproximação baseada em diálogo após as eleições de 2022, quando a PEC da transição foi aprovada. “A gente só aparece sorrindo, mas às vezes (há) debate acalorado”, relevou em relação à Lira. Ele acrescentou que não tem apego a dogmas e que seu ‘senso prático’ lhe rendeu a liderança do ministério da Fazenda.