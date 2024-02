Haddad testa negativo para Covid-19 e deve participar de agenda do G20 nesta quinta

Teste nesta manhã confirmou que o ministro da Fazenda, que estava isolado desde a última sexta, não está mais contaminado

Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda Haddad participará das agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está mais com Covid-19. Na noite desta quarta-feira, 28, ele recebeu a confirmação de que seu novo exame para Covid-19 resultou negativo pela primeira vez. Nesta manhã, um segundo teste, agora com laudo, foi conduzido, reiterando o resultado negativo. Após um período de isolamento desde a última sexta-feira, 23, Haddad retomará suas atividades presenciais na Bienal do Parque Ibirapuera. Ele participará das agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, que está sob a presidência do Brasil.