No G20, Haddad fala em enfrentamento global à crise climática e às desigualdades sociais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu as reuniões de ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 na manhã desta quarta (28), enfatizando que as desigualdades sociais e as mudanças climáticas são desafios globais e precisam ser enfrantadas, sob o risco de um agravamento das crises imigratórias. O discurso foi virtual, já que Haddad ainda está em recuperaçaõ da covid-19.

O ministro elencou temas que considera prioritários a serem discutidos e avançados nas reuniões do G20 que acontecem hoje e amanhã: financiamento do desenvolvimento sustentável, tributação justa, sobre a transição ecológica e a cooperação do Brasil na agenda verde e o endividamento crônico de países.

Haddad enfatizou que os países mais pobres pagam um preço proporcionalmente mais alto pela crise da globalização e frisou que é ilusão pensar que as economias mais ricas podem virar as costas ao mundo e tratar apenas de seus problemas domésticos. “Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob a pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias.”