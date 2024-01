Robô pode gerar até R$ 538 de renda extra por dia: conheça a nova ferramenta lançada pela Empiricus

Em parceria com o especialista no mercado de contratos futuros Leo Nonato, a casa de análise vai otimizar sistema de trade; entenda

Freepik Sistema de day trade foi capaz de ajudar mais de 12 mil investidores



Se você é um dos brasileiros que gostaria de começar o ano em busca de uma renda extra diária de, em média, R$ 538, eu tenho uma boa notícia para você. Recentemente, a principal casa de análise financeira independente do Brasil, a Empiricus Research, decidiu lançar junto ao especialista no mercado de contratos futuros Leo Nonato o Dólar Ultimate Machine.

A mentoria tem como objetivo ensinar como qualquer brasileiro pode buscar uma renda extra em 2024 de, em média, R$ 538 reais por dia por meio da bolsa de valores. Estamos falando aqui de uma renda mensal de até R$ 11.298 reais. E como eles pretendem fazer isso? Calma, eu te explico.

Robô pode otimizar sistema de trade e gerar renda extra para investidores; entenda

A empreitada da casa de análise e do especialista Leo Nonato pode parecer difícil à primeira vista, mas é mais simples do que se imagina. Durante os seus 11 anos de experiência na bolsa de valores, Nonato conseguiu, por meio de operações de mini contratos de dólar, criar um sistema de day trade que foi capaz de ajudar mais de 12 mil investidores.

A lógica do mercado que o especialista opera gira em torno de comprar mini contratos de dólar pensando na possível valorização futura da moeda, para vendê-los mais tarde por um preço elevado. Fato é que, depois de anos operando nesse mercado, o especialista conseguiu criar um sistema onde, mesmo errando 80% das operações, é possível buscar ganhos de, em média, mais de R$ 500 reais por dia.

E onde entra o robô nessa história? Simples. Inovando o sistema já existente com maior eficiência e praticidade na hora de operar. Antes do sistema ser automatizado, o investidor precisava lidar com o medo aflorado e a ganância durante as operações no mercado — dois sentimentos que podem ser extremamente prejudiciais nesse momento. Agora, com o robô, esses problemas não existem mais.

Isso porque o investidor pode ter acesso às estratégias mais famosas no Brasil usadas pelo especialista de forma já mecanizada no robô. Ou seja, só é necessário que o investidor:

Defina sua tolerância quanto ao risco da operação;

Escolha o ganho desejado;

Aperte o play no robô.

E pronto, pode deixar o resto com ele.

GRATUITO: VEJA COMO ACESSAR O ROBÔ E BUSCAR GANHOS DE, EM MÉDIA, ATÉ R$ 538 POR DIA

Esses investidores já obtiveram ganhos usando o sistema de Leo Nonato; saiba como lucrar também

As estratégias usadas pelo especialista já puderam ter sua eficiência comprovada por meio dos ganhos de vários investidores. Abaixo você pode conferir alguns depoimentos de alunos do trade. Veja:

O aluno Bruno conseguiu ganhar R$ 600 reais em um único dia de operações. Já o Davilson, fez R$ 650….

E o Hugo fez R$ 780 em menos de 24h.

Claro, retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas exemplos como esse mostram que o método usado pelo trader Leo Nonato já funcionou outras vezes.E você pode aproveitar a oportunidade que está sendo oferecida agora e ir atrás dos seus ganhos. Quer saber como fazer uma renda extra em 2024?

No dia 15 de janeiro, a casa de análise irá liberar o acesso ao Dólar Ultimate Machine para que todos os interessados possam acessar as técnicas de Nonato e o robô. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo. Assim que realizar o cadastro você receberá um e-mail com todas as informações sobre o lançamento. Não se preocupe, pois você não vai gastar um real sequer durante todo esse processo, mas pode ter muito a ganhar com a estratégia automatizada no robô. Aproveite!

GRATUITO: CADASTRE-SE E SAIBA COMO ACESSAR O ROBÔ PARA FAZER UMA RENDA EXTRA EM 2024