IBGE abre mais de 200 mil vagas de trabalho em todos os municípios do Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quinta-feira, 18, dois editais para contratar temporariamente 204.307 pessoas em todos os municípios do país para trabalhar na realização do Censo Demográfico 2021. Entre as vagas, 181.898 são destinadas à admissão de recenseadores, há 16.959 vagas para o cargo de agente censitário supervisor (ACS), e 5.450 pessoas devem ser contratadas para atuar como agentes censitários municipais (ACM). As inscrições para os cargos de ACS e ACM começam nesta sexta-feira, 19, e se estendem até 15 de março. Já o cadastro para concorrer às vagas de recenseador ocorrerá entre 23 de fevereiro e 19 de março.

Confira os salários e pré-requisitos para as vagas:

Recenseador

Responsável pelo trabalho de coleta de dados através de entrevistas com os moradores do município, o candidatos aprovado para a vaga de recenseador terá um contrato de trabalho com duração de três meses, podendo ser prorrogado. O horário de trabalho do recenseador não é fixo, mas a carga total dedicada à atividade gira em torno de 25 horas semanais, incluindo feriados e final de semana. A remuneração varia de acordo com a quantidade de casas visitadas e de questionários respondidos pelos entrevistados. Além disso, o direito a férias proporcionais e 13° serão concedidos aos contratados. O pré-requisito para ocupar a vaga de recenseador é possuir o ensino fundamental completo e ser aprovado no processo seletivo. A inscrição para as vagas, que custa R$ 25,77, deve ser realizada através desta página.

Agente censitário supervisor

Para exercer a função de supervisionar a operação censitária, acompanhando, avaliando e orientando os recenseadores durante a coleta de dados, o inscrito na vaga deve possui ensino médio completo e ser aprovado no processo seletivo. Os agentes censitários supervisores recebem auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escola, férias e 13° salário proporcionais, além da remuneração de R$ 1.700 por 40 horas de trabalho por semana. Em primeiro momento, a duração do contrato é de cinco meses, mas há possibilidade de ser prorrogado. A taxa de inscrição para a vaga é de R$ 39,49 e pode ser efetuada pelo site.

Agente censitário municipal

Com a remuneração de R$ 2.100 e benefícios, os candidatos para as vagas de agente censitário municipal também precisam possuir ensino médio completo e obter a aprovação no processo seletivo. O cargo é responsável por gerenciar os postos de coleta, administrando os recursos humanos e comandando uma equipe de agentes censitários supervisores. Os contratos também possuem a duração de cinco meses, mas podem ser prorrogados conforme a necessidade de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021. As inscrições para o cargo de ACM também custam R$ 39,49 e devem ser feitas pelo link. http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente.