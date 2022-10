Ibovespa amanhece em alta e dólar cai após resultado do 1º turno das eleições

Estatais como Petrobras e Banco do Brasil tiveram alta com perspectiva de privatização no governo do atual presidente

Unsplash/Nicholas Cappello Ações da Petrobras e do Banco do Brasil tiveram alta



A bolsa de valores brasileira abriu em alta nesta segunda-feira, 3, após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições de 2022. O real valorizou cerca de 3% em relação ao dólar no pregão. Às 10h50, a cotação da moeda norte-americana no mercado doméstico era de R$ 5,219 para venda. Enquanto isso, o Ibovespa também subiu 3%. As empresas estatais lideraram os ganhos no principal índice de ações do Brasil, com as ações da Petrobras e do Banco do Brasil saltando mais de 7%. Após a apuração dos votos da eleição de domingo, 2, Bolsonaro ficou com 43,2% dos votos, número consideravelmente superior ao estimado pelas pesquisas, que indicavam que o atual presidente receberia apenas 36%. Já seu principal oponente Lula (PT) rondava a casa dos 50%, mas terminou o primeiro turno com 48,4%. Com esse resultado, os políticos seguem para o segundo turno. Durante a corrida presidencial, Bolsonaro prometeu reformas e privatizações que animaram muitos investidores. Tanto a Petrobras como o Banco do Brasil, que apresentaram alta na bolsa, são candidatas a uma potencial privatização no governo do atual presidente. Já a perspectiva de vitória de Lula no primeiro turno elevou as ações de empresas de educação com fins lucrativos e construtoras, com base nas apostas do petista que prometeu incentivos a estes setores.