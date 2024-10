Ibovespa cai 1,18% e atinge menor patamar desde agosto

Ao longo da semana, o índice acumula uma desvalorização de 1,39%, enquanto no mês a queda é de 1,41%, resultando em uma perda total de 3,15% no ano

wirestock/Freepik As ações de grandes empresas como Vale e Petrobras enfrentaram desvalorização, influenciadas por ajustes nos preços das commodities



O Ibovespa encerrou o dia com uma queda de 1,18%, atingindo 129.962,06 pontos, o que representa o menor patamar desde 8 de agosto. Durante o pregão, o índice da B3 variou entre 129.718,95 e 131.519,74 pontos, com um volume financeiro total de R$ 20,7 bilhões. Ao longo da semana, o índice acumula uma desvalorização de 1,39%, enquanto no mês a queda é de 1,41%, resultando em uma perda total de 3,15% no ano.

As ações de grandes empresas como Vale e Petrobras enfrentaram desvalorização, influenciadas por ajustes nos preços das commodities. Além disso, os principais bancos também apresentaram resultados negativos. Entre as ações que mais caíram, destacam-se Yduqs, com uma queda de 6,45%, Cogna, que recuou 6,34%, e Assai, que teve uma desvalorização de 4,69%. Por outro lado, Usiminas, Pão de Açúcar e JBS registraram ganhos, com altas de 4,49%, 3,67% e 0,74%, respectivamente.

A ata da última reunião do Federal Reserve não trouxe mudanças significativas nas expectativas do mercado em relação a cortes de juros nos Estados Unidos. A probabilidade de um corte de 25 pontos-base em novembro aumentou para 77,7%. Em resposta a esse cenário, o dólar se valorizou, fechando a R$ 5,5871, com uma alta de 0,98%.

No cenário econômico brasileiro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro apresentou uma alta de 0,44%, sem surpresas para os analistas do mercado. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelos preços da energia elétrica e dos alimentos. Economistas observam que, apesar da elevação, as variações mensais mostraram mais aspectos positivos do que negativos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira