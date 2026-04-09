Ibovespa bate recorde e fecha acima de 195 mil pontos pela 1ª vez na história

Apesar do desempenho negativo do Ibovespa em março, a bolsa ainda registrou entrada líquida de capital; volume financeiro no pregão somou R$37,2 bilhões

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ibovespa avançou 1,5% nesta quinta-feira (09)



O Ibovespa avançou 1,5% nesta quinta-feira (09), fechando acima dos 195 mil pontos pela primeira vez na sua história, endossado pela relativa trégua na aversão a risco no cenário internacional, mesmo com a visão de um cessar-fogo ainda frágil entre Estados Unidos e Irã. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa .BVSP subiu 1,52%, a 195.129,25 pontos, após marcar 195.513,91 na máxima e 192.206,22 na mínima. O volume financeiro no pregão somou R$37,2 bilhões.

A bolsa paulista tem apresentado uma certa resiliência desde o começo da guerra no final de fevereiro. Apesar do desempenho negativo do Ibovespa em março, a bolsa ainda registrou entrada líquida de capital externo, que persiste em abril, com saldo positivo de R$1,6 bilhão até o dia 6.

De acordo com o sócio e advisor da Blue3 Investimentos Willian Queiroz, o anúncio sobre o cessar-fogo abriu espaço para uma recuperação nos mercados, bem como um alívio de volatilidade, mesmo que ainda existam alguns riscos, com recursos militares de prontidão no Oriente Médio. Mas, acrescentou, a perspectiva de um fim para a guerra “trouxe a calmaria que o Ibovespa precisava para continuar batendo máximas históricas”.

Destaque da bolsa brasileira nesta quinta foram:

PETROBRAS PN PETR4.SA fechou em alta de 2,77%, endossada pelo movimento do petróleo no exterior, embora tenha reduzido o fôlego com a commodity também se afastando da máxima do dia;

ITAÚ UNIBANCO PN ITUB4.SA avançou 1,71%, ganhando fôlego durante o pregão, assim como outros papéis do setor;

VALE ON VALE3.SA caiu 1,05%, com os futuros do minério de ferro na China atingindo uma mínima em mais de um mês, pressionados pelo aumento da oferta e pelas dúvidas sobre as perspectivas de demanda chinesa;

SABESP ON SBSP3.SA avançou 3,3%, em sessão marcada por evento da companhia com analistas e investidores, com divulgação de previsão de investimento de cerca de R$20 bilhões em 2026;

AXIA ENERGIA ON AXIA3.SA subiu 3,81%, também entre as principais contribuições para a alta do Ibovespa, em pregão positivo no setor elétrico na B3, com o respectivo índice;

HAPVIDA ON HAPV3.SA fechou em alta de 4,74%, ampliando os ganhos da véspera, quando o noticiário trouxe comunicação da companhia sobre aumento de participação pelos acionistas controladores e pelo BTG Pactual, bem como planos de vender suas operações no Sul do país.

*Reuters