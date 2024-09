Ibovespa fecha dia em alta de 0,64% e avanço de 0,23% na semana; dólar cai a R$ 5,56

Real brasileiro destacou-se, alcançando o segundo melhor desempenho entre as divisas emergentes, superado apenas pelo peso mexicano

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Ibovespa tem avanço de 0,23% na semana



O Ibovespa fechou a sexta-feira (13) em alta. Teve ganho de 0,64%, aos 134 881,95 pontos, avançando 0,23% na semana após revés de 1,05% acumulado no intervalo anterior. O índice da B3 chegou a ensaiar alta acima do limiar de 1%. O resultado foi em decorrência do giro enfraquecido e as variações moderadas – alternando ganhos e perdas diários desde 5 de setembro – deram o tom ao Ibovespa na semana que antecede a definição sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil, na próxima quarta-feira (18). No mês, o Ibovespa cede 0,83%, o que limita a alta do ano a 0,52%. O giro subiu um pouco, a R$ 20,0 bilhões nesta sexta-feira, em que o Ibovespa oscilou dos 134.030,64, na mínima da abertura, até os 135.878,50 pontos na máxima do dia, permanecendo na faixa dos 134 mil, em fechamentos, nas últimas seis sessões.

O dólar, por sua vez, apresentou uma queda significativa, perdendo força em comparação com outras moedas, tanto fortes quanto emergentes. Essa desvalorização está ligada à expectativa de que o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos possa implementar um corte de juros mais acentuado. O real brasileiro destacou-se, alcançando o segundo melhor desempenho entre as divisas emergentes, superado apenas pelo peso mexicano. O fechamento do dólar foi marcado por uma queda de 0,41% na semana, com uma desvalorização acumulada de 1,20% em setembro. O dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,5673, refletindo uma baixa de 0,91%. Apesar dessa recente desvalorização, a moeda americana ainda apresenta uma alta de 14,71% em relação ao início do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo