Trump diz que iniciará deportação em massa em Springfield, onde começou boato sobre imigrantes comendo pets

Em campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump intensificou seus ataques aos imigrantes e à candidata democrata Kamala Harris nesta sexta-feira (13). Durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, o ex-presidente afirmou que os Estados Unidos estão se transformando em um “campo de refugiados”, acusando Harris de facilitar a entrada de “assassinos e terroristas” no país, sem apresentar provas. Trump reiterou suas promessas de endurecer a política migratória, prometendo realizar “a maior deportação em massa da história” caso seja eleito em novembro. Em particular, mencionou a cidade de Springfield, Ohio, como alvo de ações iniciais, apoiando-se em boatos não confirmados de que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação. Segundo ele, a deportação começará por lá. As autoridades locais desmentiram essas alegações, classificando-as como infundadas.

O boato ganhou força nas redes sociais após uma montagem feita por inteligência artificial ser divulgada no perfil de Trump, mostrando o ex-presidente cercado por gatos e gansos. A imagem, publicada pouco antes do debate presidencial de 10 de setembro, insinuava que imigrantes estariam cometendo atos cruéis contra animais. Horas antes, o candidato republicano a vice-presidente, JD Vance, havia mencionado que recebeu denúncias sobre imigrantes haitianos em Springfield supostamente sequestrando e comendo animais de estimação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta indireta às falas de Trump, o cantor John Legend, natural de Springfield, usou as redes sociais para afirmar que “ninguém está comendo gatos e cachorros” na cidade. O presidente Joe Biden também condenou os ataques aos imigrantes haitianos. Kamala Harris, que concorre à presidência após a desistência de Biden, está em campanha na Pensilvânia, um dos estados-chave para a eleição. A vice-presidente tem adotado uma postura centrada na defesa da classe média e dos direitos reprodutivos, enquanto evita responder diretamente aos ataques de Trump. Ela conduziu sua campanha de forma metódica e se posiciona como uma alternativa à retórica agressiva do ex-presidente. Enquanto a disputa eleitoral se acirra, ambos os candidatos estão empatados nas pesquisas. A eleição promete ser decidida por uma pequena margem de votos em estados estratégicos, assim como ocorreu em 2016 e 2020.

Publicado por Felipe Cerqueira