Ibovespa fecha em queda de 0,63% após seis dias de alta

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), encerrou o pregão desta sexta-feira, 23, em queda de 0,63%, após seis dias consecutivos de alta. O recuo foi influenciado principalmente por empresas sensíveis aos juros, bancos e pela B3 ON, que apresentou resultados abaixo do esperado pelo mercado. Ao final do pregão, o Ibovespa atingiu os 129.419 pontos, com um volume financeiro negociado de R$ 16,95 bilhões. Em Nova York, o S&P 500 teve leve alta de 0,03%, enquanto o Dow Jones fechou em alta de 0,16% e o Nasdaq recuou 0,28%. A oscilação do Ibovespa ao longo da semana foi influenciada pela temporada de balanços e pela falta de definição sobre os juros nos Estados Unidos.

