Ibovespa fecha em queda de 1,69% e dólar vai a R$ 4,93

Índice da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, operou o dia no negativo

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Índice fechou o dia abaixo dos 130 mil pontos, o menor resultado desde dezembro do ano passado



O Ibovespa caiu 1,69% nesta terça-feira, 16, aos 129,2 mil pontos e encerrou o dia no menor nível desde 12 de dezembro do ano passado. O índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3) praticamente operou apenas no negativo ao longo do dia. Após o feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, 15, o giro desta terça-feira subiu a R$ 23,5 bilhões. Em porcentual, a queda de 1,69% , aos 129.294,04 pontos, foi a maior para o índice desde 21 de setembro (-2,15%). Do outro lado, a pressão sobre o câmbio desta terça-feira elevou o dólar a R$ 4,93 na máxima do dia, aliado ao ajuste nos rendimentos dos Treasuries. Nos EUA, os três principais índices fecharam em baixa, em um dia marcado pelas expectativas frente aos juros do Federal Reserve (Fed), com possível efeito direto para a curva futura dos EUA.

*Com informações do Estadão Conteúdo