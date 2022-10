Ibovespa fecha em queda pela segunda vez consecutiva e dólar registra alta

O índice registrou baixa de 1,2%, ao contrário da bolsa norte-americana que teve alta valorização; dólar chegou a coração de R$ 5,319.

EFE/EPA/JUSTIN LANE Desde ontem, o Ibovespa opera em queda com agravamento de tensões políticas



Principal indicador de desempenho das ações da bolsa brasileira, o Ibovespa teve queda pelo segundo dia consecutivo, após fechamento do pregão desta terça-feira, 25. O índice apresentou baixa de 1,2%, chegando a 114.625,59 pontos, em contra mão com a bolsa norte-americana que teve alta valorização. O dólar subiu novamente frente ao real com alta de 0,29%, agora cotado a R$ 5,319. Na bolsa brasileira, Petrobras e Banco do Brasil seguem em baixa com a proximidade do segundo turno das eleições, caindo cerca de 1%. Contudo, a maior queda foi da BRF que chegou a cair 9%. Entre as altas, estão as ações da startup Méluiz (CASH3), o Magazine Luiza (MGLU3) e as empresas de educação Yduqs e Cogna. Desde ontem, o Ibovespa opera em queda, tendo tido baixa de 3,27%, na segunda-feira. O desempenho marca uma quebra na performance positiva do índice que chegou a fechar os últimos cinco pregões em alta, somando um ganho de 7%. Petrobras e Banco do Brasil também tiveram as maiores quedas de ontem, com as ações da petroleira caindo cerca de 7% e as do banco 5%. A mudança de resultados do Ibovespa vem logo após o agravamento de tensões políticas antes do segundo turno das eleições. No domingo, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) atacou com granadas policiais que cumpriam um mandado de prisão contra ele. O clima de incerteza política gerado pela situação, além de pesquisas eleitorais que mostram pouca margem percentual de diferença entre os candidatos, afetou principalmente as empresas estatais.