Após alta de 2,94%, dólar chega a R$ 5,30 e atinge maior valorização em seis meses

Após agravamento de tensões políticas, o real teve o pior desempenho entre as moedas cotadas em bolsa

Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Bolsa norte-americana fechou em alta de 1,20%, fortalecendo a moeda local



Enquanto o Ibovespa opera em queda de 3%, o dólar fechou o pregão de segunda-feira, 24, com alta de 2,94%, sendo cotado a R$ 5,3012. O valor representa a maior valorização diária da moeda desde 22 de abril, quando o dólar teve alta de 4,07%. Em contrapartida, o real teve o pior desempenho entre as moedas cotadas em bolsa. O Ibovespa fechou com baixa de 3,27%, aos 116.016 pontos. O clima de instabilidade instaurado por tensões políticas no Brasil com a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e a desaceleração da economia da China, principal parceiro comercial do Brasil, colocaram o país como um lugar de risco para investidores. Já bolsa norte-americana fechou em alta de 1,20%, fortalecendo a moeda local. Assim como o Brasil, outros países também vieram suas moedas sofrerem quedas como é o caso do peso chileno, rand sul-africano, dólar australiano e iuan chinês, que tiveram baixas que variam de 1% a 1,7%.