Ibovespa opera em queda de 3% após tensões políticas se agravarem

Baixa marca uma quebra na performance positiva do índice, que chegou a fechar os últimos cinco pregões em alta

Reprodução/NeoFeed Petrobras e Banco do Brasil tiveram as maiores quedas



Principal indicador de desempenho das ações da bolsa brasileira, o Ibovespa começou a segunda-feira, 24, em queda. Por volta das 14h30, o índice já havia recuado 3,44%, chegando a 115.792 pontos. O desempenho marca uma quebra na performance positiva do Ibovespa, que chegou a fechar os últimos cinco pregões em alta, somando um ganho de 7%. Petrobras e Banco do Brasil tiveram as maiores quedas, com as ações da petroleira caindo cerca de 7% e as do banco 5%. A mudança de resultados do Ibovespa vem logo após o agravamento de tensões políticas antes do segundo turno das eleições. No domingo, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) atacou com granadas policiais que cumpriam um mandado de prisão contra ele. Em uma segunda ocasião, ele foi detido. Depois da prisão do petebista, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, gravou um vídeo de 17 segundos no qual chama o aliado de primeira hora de “bandido”, condena o ataque a tiros contra policiais e se solidariza com os agentes da PF feridos pelo ex-deputado. O clima de incerteza política gerado pela situação, além de pesquisas eleitorais que mostram pouca margem percentual de diferença entre os candidatos, afetou principalmente as empresas estatais.