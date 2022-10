Real deve sofrer queda antes do 2º turno das eleições, segundo pesquisa da Reuters

Expectativa de economistas é que a moeda volte crescer após amenização das tensões políticas

Pixabay O real valorizou cerca de 4,5% após o primeiro turno



Economistas apontam que tensões políticas causadas por expectativas do segundo turno das eleições de 2022 devem ter um impacto negativo no desempenho do real. Segundo os 21 especialistas consultados pela agência Reuters, a moeda deve se manter volátil até a votação marcada para 30 de outubro e ter uma baixa de 2% no dia seguinte, em relação ao dólar, cotado a R$ 5,30. Contudo, a expectativa é que depois deste período a moeda volte a subir. Até agora, em 2022, o real teve alta de 7,2%. Após a divulgação dos resultados do primeiro turno, o real valorizou cerca de 4,5% em relação ao dólar no pregão. A cotação da moeda norte-americana no mercado doméstico era de R$ 5,167 para venda. Enquanto isso, o Ibovespa também subiu 3%. As empresas estatais lideraram os ganhos no principal índice de ações do Brasil, com as ações da Petrobras e do Banco do Brasil saltando mais de 7%.