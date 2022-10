Ibovespa quebra ciclo negativo e registra alta de 1,93%; dólar cai e vai a R$ 5,30

Índice registrava três dias seguidos em baixa mas mostrou recuperação após aceno de Lula à responsabilidade fiscal

REUTERS/Amanda Perobelli índice vem sendo influenciado por diversos fatores e tensões políticas às vésperas do segundo turno das eleições de 2022



Após ter três baixas consecutivas e um dia marcado por oscilação, o Ibovespa conseguiu se recuperar e fechou a quinta-feira, 27, com alta de 1,93%, chegando a 114.940,77 pontos. Anteriormente, no acumulado da semana, a bolsa registrava baixa de cerca de 6%. A recuperação vem logo após o candidato à presidência (PT) divulgar carta afirmando que a política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas. O índice vem sendo influenciado por diversos fatores e tensões políticas às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Outros fatores que contribuíram para a resposta positiva foram a taxa de desemprego, que recuou para 8,7% e atingiu o menor percentual desde dezembro de 2015. A holding educacional YDUQS registrou a maior alta do dia, crescendo 9,79%. As altas seguiram com a IRB Brasil com alta de 9,3% e o Magazine Luiza, que viu as ações subirem 8,70%. A Vale continuou seu desempenho em baixa e registrou queda de 3,47%. Já o dólar, que vinha desempenhando em alta, fez o movimento contrário e teve baixa de de 1,39%, chegando a R$ 5,3067. A queda da cotação da moeda norte-americana repercute o baixo lucro líquido reportado pela Meta, dona do Facebook, apresentado em seu balanço trimestral. O valor conquistado de US$ 4,4 bilhões representa uma queda de 52% em relação ao mesmo período do ano anterior.