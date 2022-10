Lula divulga carta com propostas a três dias das eleições

Texto intitulado ‘Carta para o Brasil do amanhã’ trata de democracia e educação e fala em ‘política fiscal responsável’

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula também elenca 13 principais eixos de propostas que sintetizam os principais projetos de seu plano de governo



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulga carta aos brasileiros nesta quinta-feira, 27, a três dias do segundo turno das eleições de 2022. O site da Jovem Pan teve acesso ao documento de nove páginas, intitulado “Carta para o Brasil do amanhã”, que deve ser divulgado nas próximas horas. No texto, o petista promete, se eleito, reduzir a dívida pública, controlar a inflação e conduzir uma “política fiscal responsável”. “A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação”, afirma o ex-presidente, que fala ainda em combinar a responsabilidade fiscal com a área social e o desenvolvimento sustentável. “É isso que vamos fazer, seguindo as tendências das principais economias do mundo”, completa a mensagem.

Na carta, Lula também elenca 13 principais eixos de propostas que sintetizam os principais projetos de seu plano de governo para temas como investimentos, emprego e renda, educação, saúde, agricultura sustentável, política externa, segurança pública, cultura e direitos humanos. Entre as prioridades para a educação, por exemplo, a campanha petista incluiu propostas apresentadas pela senadora Simone Tebet (MDB) – apoiadora da candidatura do PT no segundo turno -, como a implementação de auxílios financeiros para estudantes que completarem o ensino médio, ensino de tempo integral e apoio à educação básica, com a construção de creches. “A educação pública, universal e de qualidade voltará a ser prioridade estratégica do país”, diz o documento. Na saúde, Luiz Inácio fala em fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), retorno da Farmácia Popular, promete mutirões para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias, e reconstruir o Programa Nacional de Vacinação.

Já na Infraestrutura e Habitação, a prioridade é o retorno do Minha Casa Minha Vida, universalização do acesso à luz e a continuidade de obras paradas. Para a segurança, o texto fala em criação do Ministério da Segurança Pública, fortalecimento da Polícia Federal e revogação de decretos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que permitiram acesso irrestrito a armas. Cultura e Esportes também inclui um novo ministério, com foco no programa Cultura Viva, investimentos no Bolsa Atleta e estímulo a prática esportiva nas escolas. De olho nos Direitos Humanos, Lula promete enfrentar discriminações e preconceitos estruturais, cita o machismo, o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo com as pessoas com deficiência, e também contempla a recriação de antigas pastas, como o Ministério da Mulher e o Ministério da Igualdade Racial, além de fazer aceno aos religiosos ao falar sobre assegurar a liberdade de religião e culto no Brasil. “O futuro deve assegurar o respeito aos outros, a pluralidade e a diversidade, essenciais à democracia”, diz o ex-presidente.

Entre outras coisas, o ex-presidente também diz que o pleito do próximo domingo, 30, “não é uma eleição qualquer” e exalta que está em jogo a escolha de dois projetos diferentes para o país. “Um é o país do ódio, da mentira, da intolerância, do desemprego, dos salários baixos, da fome, das armas e das mortes. (…) Outro é o país da esperança, do respeito, do emprego, dos salários decentes, da aposentadoria digna, da preservação do meio ambiente”, exalta trechos da carta. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) também promete resgatar 33 milhões de pessoas da fome e mais de 100 milhões de brasileiros da pobreza e diz que o Brasil vive um momento histórico, em que “os direitos, as instituições e as liberdades democráticas estão fortemente ameaçadas”. “Reafirmamos nosso total compromisso com a democracia, pois somente a democracia pode garantir os direitos da cidadania, condições de vida com dignidade para a população e as conquistas da sociedade.”