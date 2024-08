Ibovespa realiza lucros após máxima histórica aos 137 mil pontos e fecha em queda de quase um porcento

Bolsa oscilou dos 135.857,81 aos 137.370,36 pontos, saindo de abertura aos 137.349,23 pontose no fim mostrava queda de 0,95%

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O desempenho da B3 se manteve na contramão do avanço em Nova York



Após ter renovado recorde de fechamento na quarta-feira (28), pela primeira vez na casa dos 137 mil pontos em encerramento, o Ibovespa teve acomodação nesta quinta-feira (29), realizando lucros em dia de pressão no câmbio e na curva de juros doméstica O desempenho da B3 se manteve na contramão do avanço em Nova York dos principais índices de ações na maior parte do dia – e, após oscilação na reta final, sem sinal único no fechamento: Dow Jones +0,59%, S&P 500 estável e Nasdaq -0,23%, o que contribuiu para que as perdas se acentuassem por aqui, perto do encerramento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta quinta, o Ibovespa oscilou dos 135.857,81 aos 137.370,36 pontos, saindo de abertura aos 137.349,23 pontos. Ao fim, mostrava queda de 0,95%, aos 136.041,35 pontos, com giro a R$ 20,7 bilhões na sessão. Na semana, o índice ainda acumula ganho de 0,32%, com o do mês a 6,57%. No ano, a referência sobe 1,38%.