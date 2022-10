Dólar cai 4,09%, na maior queda diária desde 2018, e Bolsa sobe 5,54% com otimismo após o 1º turno

Valorização do real também resultou na queda do dólar, que chegou a R$ 5,174

Nelson Antoine/Estadão Conteúdo Mercado reagiu de forma positiva ao resultado das eleições



Principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa fechou em alta de 5,54%, com 116.085 pontos, nesta segunda-feira, 3. Esse é o melhor desempenho da B3 desde abril de 2020. A valorização do real também provocou uma queda de 4,07% no dólar, sendo cotado a R$ 5,174, maior queda percentual da moeda desde junho de 2018. O euro também teve baixa de 3,84%, com cotação de R$ 5,08. De acordo com analistas financeiros, o resultado é um reflexo da reação do mercado financeiro ao resultado do primeiro turno das eleições de 2022, que impulsionou o aumento do preço do petróleo. O mercado demonstrou um otimismo frente ao equilíbrio entre candidatos presidenciais. Empresas estatais como a Petrobras também registraram altas significativas. As ações da companhia chegaram a crescer 9,04%, mas chegaram o dia a 8,86% para ordinária e 7,99% para preferencia. Já o Banco do Brasil teve alta de 7,63%. Além disso, as companhias áreas Gol e Azul viram as ações subirem aproximadamente 12%.

Após a apuração dos votos da eleição de domingo, 2, Bolsonaro ficou com 43,2% dos votos, número consideravelmente superior ao estimado pelas pesquisas, que indicavam que o atual presidente receberia apenas 36%. Já seu principal oponente Lula (PT) rondava a casa dos 50%, mas terminou o primeiro turno com 48,4%. Com esse resultado, os políticos seguem para o segundo turno. Durante a corrida presidencial, Bolsonaro prometeu reformas e privatizações que animaram muitos investidores. Tanto a Petrobras como o Banco do Brasil, que apresentaram alta na bolsa, são candidatas a uma potencial privatização no governo do atual presidente. Já a perspectiva de vitória de Lula no primeiro turno elevou as ações de empresas de educação com fins lucrativos e construtoras, com base nas apostas do petista que prometeu incentivos a estes setores.