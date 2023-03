Ibovespa sobe e recupera o patamar de 100 mil pontos após divulgação da ata do Copom

Índice havia caído abaixo da pontuação na quinta-feira, 23, após Copom decidir manter a taxa de juros em 13,75%; documento sinalizou que arcabouço fiscal sólido pode levar a um processo desinflacionário mais benigno

Nelson ALMEIDA / AFP Ata do Copom defendeu período prolongado de juros elevados para combater pressões inflacionárias



Após o Banco Central divulgar a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta terça-feira, 28, o Ibovespa começou a subir e mostrou sinais forte de recuperação ao retomar a margem de 100 mil pontos. Às 11h53, o índice registrava alta de 1,29%, aos 100.957,07 pontos. No primeiro pregão após o comitê decidir manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o Ibovespa fechou aos 97.926 pontos, seu menor patamar desde 18 de julho do ano passado, quando registrou 96.916 pontos. Na mínima do dia, o índice chegou a bater em 96.996 pontos. Durante o dia, a bolsa de valores brasileira chegou a derreter mais de 3%. Contudo, a ata trouxe alívio ao setor financeiro. O grupo defendeu um período prolongado de juros elevados para combater pressões inflacionárias, afirmando que o aperto de condições financeiras por mais tempo é necessário para que seja possível diminuir a inflação de forma duradoura. Além disso, o comitê indicou que um arcabouço fiscal sólido pode levar a um processo desinflacionário mais benigno.

“O Comitê avalia que o compromisso com a execução do pacote fiscal demonstrado pelo Ministério da Fazenda, e já identificado nas estatísticas fiscais e na reoneração dos combustíveis, atenua os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação no curto prazo. Ademais, o Comitê seguirá acompanhando o desenho, a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal que será apresentado pelo Governo e votado no Congresso. (…) O Comitê destaca que a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através de seu efeito no canal de expectativas, ao reduzir as expectativas de inflação, a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos domésticos”, declarou. A previsão é de que a nova âncora fiscal seja apresentada em breve pelo governo.