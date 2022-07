Ibovespa tem leve alta com ajuda das commodities; dólar sobe e fecha em R$ 5,42

Altas no petróleo e no minério de ferro ajudam Ibovespa a contrariar movimento de queda das bolsas internacionais

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Probabilidade de aumento de juros nos Estados Unidos fortaleceu o dólar



O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve alta de 3,08% nesta segunda, 18, e fechou com 96.916 pontos. A Bolsa brasileira contrariou os movimentos dos mercados internacionais, que caíram em sua maioria, com o temor de aumento de juros nos Estados Unidos, ainda que seja de 0,75 ponto percentual, e não de um ponto como se considerou anteriormente – as americanas Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq tiveram baixas de, respectivamente, 0,69%, 0,84% e 0,81%. Já aqui, o Ibovespa foi puxado para cima pelas altas nas commodities: o preço do barril do petróleo tipo Brent avançou 4,47%, a US$ 105,68. O preço de uma tonelada de minério de ferro, por sua vez, avançou 2,18% no porto de Dalian, a US$ 100,69. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras foram destaques do pregão, com aumentos de 3,33% e 2,29%, respectivamente.

O dólar passou a maior parte do dia em baixa, mas reagiu no fim do pregão e terminou a sessão com alta de 0,37%, cotado a R$ 5,42. O índice DXY, que mede a força do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, operava em queda de 0,58%, aos 107,44 pontos. A moeda americana se fortaleceu com a piora no humor global que derrubou as Bolsas globais – os temores de recessão e alta de juros levaram os investidores a buscarem a segurança da moeda norte-americana, que ajudou a reduzir perdas no exterior e, no caso do Brasil, transformar em ganhos.