Magalu aprova crédito para 10 milhões de consumidores e Luiza Trajano convida clientes a fazerem carnê

Empresária fez apelo para que pessoas vão às lojas da rede e comprem; ações da empresa subiram na Bolsa de Valores inicialmente, mas voltaram a cair

Reprodução/Twitter Luiza Trajano é vista como o rosto por trás da expansão da Magalu



A rede de lojas Magazine Luiza anunciou nesta segunda, 18, que vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 milhões de clientes, desde que se adequem aos critérios de concessão de crédito estabelecidos pela própria companhia e pela financeira do grupo, a LuizaCred, uma parceria com o Itaú. Cerca de cinco milhões de clientes já receberam conteúdos sobre a campanha, incluindo um vídeo em que Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu, aparece e passa a novidade. “Sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise. Quero te dar uma notícia: seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. É só procurar uma de nossas lojas, procura o vendedor, até mostra esse filme para ele. E vai ser no carnê, lembra daquele carnê gostoso? Vá o mais rápido possível a uma de nossas lojas, por favor”, diz a empresária.

Os clientes privilegiados são os que visitam as lojas físicas e pagam pelos carnês, ou possuem o cartão Luiza, cartão de crédito do grupo. No entanto, os que compram pelos canais online também participam, já que o sistema identifica quem possui o crédito pré-aprovado.Recentemente, as ações da empresa demonstraram grande volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo e foram as de pior desempenho no primeiro semestre. Nesta segunda, tiveram uma alta após o vídeo ser divulgado, mas fecharam em leve queda, de 0,36%.