IGP-10 registra alta de 0,62% em dezembro e tem maior alta mensal em 1 ano e meio

Mesmo com aumento, indicador de inflação apresentou uma queda de 3,56% no acumulado de 2023

Resultado representa um aumento em relação ao mês anterior, quando o índice havia subido 0,52%



O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou alta de 0,62% em dezembro, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 15. Esse resultado representa um aumento em relação ao mês anterior, quando o índice havia subido 0,52%. É a maior alta mensal em um ano e meio. O IGP-10 é composto por três indicadores: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10). Em dezembro, o IPA-10 apresentou uma elevação de 0,81%, em comparação com o mês anterior, quando havia registrado alta de 0,60%, segundo a FGV. Já o IPC-10 teve um aumento de 0,22% em dezembro, após ter avançado 0,39% em novembro. Por sua vez, o INCC-10 subiu 0,01% em dezembro, depois de ter registrado uma alta de 0,18% no mês anterior. No acumulado de 2023, o IGP-10 apresentou uma queda de 3,56%. Essa variação negativa reflete a redução dos preços ao longo do ano. O período de coleta de preços para o cálculo do indicador de dezembro foi do dia 11 de novembro a 10 deste mês. Os dados do IGP-10 são importantes para acompanhar a evolução dos preços no atacado, no varejo e na construção civil, fornecendo informações relevantes para a análise econômica e para a tomada de decisões por parte de empresas e investidores.