IGP-DI registra aumento de 0,87% em maio, acima das expectativas

Previsões do mercado financeiro apontavam para uma elevação entre 0,58% e 0,81%, com mediana positiva de 0,69%

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/10/2028 FGV também divulgou os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI



O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou uma alta de 0,87% em maio, superando o aumento de 0,72% observado em abril, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (7). As previsões do mercado financeiro apontavam para uma elevação entre 0,58% e 0,81%, com mediana positiva de 0,69%, o que indica que o resultado ficou acima das expectativas. No acumulado do ano, o IGP-DI apresentou uma alta de 0,61%, enquanto nos últimos 12 meses o avanço acumulado foi de 0,88%. A FGV também divulgou os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma elevação de 0,97% em maio, o IPC-DI, que mede a evolução de preços no varejo, subiu 0,53% e o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve um aumento de 0,86% no mesmo período.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA