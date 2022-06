IGP-M, a ‘inflação do aluguel’, acelera e sobe 0,59% em junho

Índice é usado para reajustar contratos no setor imobiliário; acumulado em doze meses é de 10,70%

Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo - 21/11/2011 Inflação no setor imobiliário apresentou aceleração



O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) teve variação de 0,59% em junho, uma aceleração em relação à taxa de 0,52% de maio, informou nesta quarta, 29, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). A alta nos seis meses de 2022 até o momento é de 8,76%, e no acumulado de 12 meses é de 12,70% (até maio, era de 12,72%). Em junho de 2021, o índice havia subido 0,60% e acumulava alta de 35,75% em 12 meses. Conhecido como ‘inflação do aluguel’, o IGP-M é muito utilizado para reajustar os contratos do setor imobiliário, embora também contabilize outras áreas da economia.

O índice é composto de outros três subíndices, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Todos tiveram alta, mas o IPA apresentou desaceleração: arrefeceu de 0,45% em maio para 0,30% em junho – a variação é de 10,70% em 12 meses. Por sua vez, o IPC avançou de 0,35% para 0,71% na margem, com inflação acumulada de 10,23% em 12 meses. O INCC, por fim, subiu de 1,49% para 2,81%. A alta acumulada em 12 meses é de 11,75%.