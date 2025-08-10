Impacto das tarifas de Trump nas exportações brasileiras chega a quase 50%

Região sudeste do país é o local que mais sente o peso dessas medidas; situação no Centro-Oeste é mais favorável

EFE/EPA/SHAWN THEW Desde o dia 6 de setembro, um novo decreto de Donald Trump elevou a tarifa sobre produtos importados do Brasil para 40%, resultando em uma sobretaxa total de 50%



As tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros têm gerado um impacto significativo nas exportações do Brasil para os Estados Unidos. De acordo com estimativa do jornal Folha de S.Paulo com base em dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), cerca de 50% das vendas realizadas por 22 estados brasileiros estão sendo afetadas, com oito deles enfrentando um impacto superior a 95%. Desde o dia 6 de setembro, um novo decreto elevou a tarifa sobre produtos importados do Brasil para 40%, resultando em uma sobretaxa total de 50%.

A região Sudeste, que é a principal área exportadora do país, sente o peso dessas tarifas de forma mais intensa. Um estudo do FGV Ibre revela que, embora o Sudeste e o Centro-Oeste consigam mitigar os efeitos das tarifas devido a algumas isenções, a situação ainda é preocupante. Em 2024, por exemplo, São Paulo registrou vendas de US$ 13 bilhões para os EUA, com 56% desse total agora sujeito a sobretaxas. Minas Gerais também enfrenta desafios, com 63% de suas exportações para os EUA afetadas, sendo o café o principal produto envolvido.

No Nordeste e no Norte do Brasil, a situação é ainda mais crítica. Estados como Tocantins e Ceará têm quase todas as suas exportações para os EUA prejudicadas, com o Ceará apresentando impressionantes 98,6% de seus produtos vendidos sob a nova tarifa. No Sul do país, a realidade não é diferente, com 88% das exportações enfrentando tarifas plenas. O Paraná, em particular, é o estado mais afetado. Por outro lado, no Centro-Oeste, a situação é um pouco mais favorável, com a sobretaxa atingindo cerca de 50% das exportações de Mato Grosso do Sul, que são predominantemente compostas por carnes e couro.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA