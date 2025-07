EUA impõem novas sanções a indivíduos e empresas envolvidas em contrabando de petróleo no Iêmen

Acusados seriam responsáveis por lavar dinheiro em favor dos houthis, grupo que recebe apoio do Irã e opera no país árabe

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou a imposição de novas sanções direcionadas a indivíduos e empresas que atuam no contrabando de petróleo e na lavagem de dinheiro em favor dos houthis, um grupo que recebe apoio do Irã e opera no Iêmen. As medidas afetam dois indivíduos e cinco entidades que se beneficiam da importação de produtos petrolíferos para áreas sob controle dos houthis. Dentre os sancionados, destaca-se Muhammad Al-Sunaydar, um dos principais importadores de petróleo no Iêmen, que lidera a Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports. Esta empresa possui um acordo com os houthis para a importação de gás e petróleo, incluindo produtos iranianos, através de portos sob domínio do grupo.

Além de Al-Sunaydar, duas empresas com sede nos Emirados Árabes Unidos também foram alvo das sanções. A rede em questão é acusada de ter facilitado a entrega de cerca de US$ 12 milhões em petróleo iraniano aos houthis, com a participação da Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company (PGPICC), que está vinculada à Guarda Revolucionária do Irã.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outros indivíduos sancionados incluem Yahya Mohammed Al Wazir, que seria responsável por arrecadar fundos para os houthis. A empresa Al-Saida Stone for Trading and Agencies foi identificada como uma fachada para operações financeiras suspeitas. A Amran Cement Factory também foi sancionada, sendo apontada pelo governo americano como fornecedora de recursos para atividades de lavagem de dinheiro e produção de armamentos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias