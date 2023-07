‘Importante conquista para a economia do país’, afirma Lira sobre elevação da nota de crédito do Brasil

Parlamentar destacou o papel da Câmara dos Deputados na mudança de perspectiva, a partir da aprovação de medidas como a reforma tributária

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lira tem se destacado como um dos principais articuladores de pautas do Congresso Nacional



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), comentou nesta quarta-feira, 26, a recente elevação da nota de crédito do Brasil. O parlamentar destacou o papel dos deputados na mudança de perspectiva sobre o país, a partir da aprovação de medidas econômicas. Ele afirmou que a decisão é “uma importante conquista para a economia do País” e resultado da “política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara”. Ele ressaltou a aprovação da reforma tributária, a tramitação do voto de desempate nas decisões do Carf e o arcabouço fiscal como foram relevantes para a mudança. “A Câmara não falta à sua responsabilidade com o Brasil e apoia todas as medidas do interesse do País”, disse Lira em suas redes sociais.

O pronunciamento vem após a agência norte-americana de classificação de risco Fitch Ratings anunciar a elevação da nota de crédito do Brasil de “BB-” para “BB”, com “perspectiva estável”. A atualização reflete a “performance macroeconômica e fiscal melhor do que o esperado”, afirmou a agência em comunicado, que também cita a consolidação de reformas e boas expectativas com a condução de políticas econômicas pelo novo governo. “Apesar de tensões políticas persistentes desde a redução da nota em 2018, o Brasil progrediu em importantes reformas rumo a desafios econômicos e fiscais”, afirma a nota.