Imposto de Renda 2024: saiba como facilitar a declaração de imóveis próprios e alugados

Declarar imóveis no Imposto de Renda pode ser um desafio burocrático para muitos brasileiros. Para simplificar esse processo, o site da Jovem Pan traz respostas diretas para as dificuldades mais comuns enfrentadas por proprietários e inquilinos ao preencher a declaração. Vale destacar que as regras do IR mudam anualmente, especialmente no que diz respeito à declaração de imóveis. Andreia Vellido, gerente tributária da plataforma de moradia QuintoAndar, recomenda que os contribuintes reúnam toda a documentação necessária com antecedência e, se possível, contem com a ajuda de um contador de confiança para evitar erros (veja mais dicas abaixo). A data limite para envio da declaração é 31 de maio. Atrasos podem resultar em multas e inclusão na malha fina.

Dicas para inquilinos

Declaração de aluguel: solicite o informe de rendimentos do locador. Em plataformas de locação, o documento geralmente pode ser baixado no perfil do usuário. É aconselhável o apoio de um contador. Despesas com o imóvel: IPTU e taxas de condomínio não devem ser incluídas na declaração, apenas o aluguel. Reformas estéticas: apenas obras estruturais devem ser declaradas e, conforme a Lei do Inquilinato, essas reformas são responsabilidade do locador. Aluguel compartilhado: cada inquilino deve declarar sua parte proporcional do aluguel. Mantenha comunicação clara e guarde comprovantes de pagamento.

Dicas para proprietários